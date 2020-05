"Én is, mint minden művésztársam, hosszú időre munkanélküli lettem. Jelenleg nincs megoldás a megélhetési problémáinkra, így lépnem kell. Fél év munkakiesés és nulla bevétel az már nagyon nem vicc. (...) Volt "A" "B" tervem is, de a vírushelyzet miatt ezek is bedőltek és úgy döntöttem, én is beállok a nem saját szakmában dolgozók táborába. A kétkezi munkával nincs bajom, ezért jövő héttől, teljes mellszélességben és munkaidőben (mikor nyitva vagyunk) felszolgálok a kedvesem portáján" - írta Vera a Facebookon és hozzátette, megnyitják a teraszt Palkonyán.