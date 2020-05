Az eper azon túl, hogy ízletes, segít megőrizni szívünk egészségét, memóriánk frissességét, csökkenti a vérnyomást és a szívinfarktus kockázatát, és rendszeres fogyasztása megfiatalítja az agyat.

Ezek tudatában nem csoda, hogy egyre többen szeretnének otthon is szamócát termeszteni, azonban sokan abban a hitben élnek, hogy ez csak akkor lehetséges, ha van egy haszonkertünk. Nos, szerencsére ez nem igaz: egy epertoronnyal akár balkonodra is könnyedén eperfarmot varázsolhatsz.

Néhány évvel ezelőtt robbant be a köztudatba az úgynevezett növénytorony, amely kertészetekben készen is kapható, de könnyen elkészíthető házilag is. Kedvünk szerint ültethetünk bele virágokat, fűszernövényeket, de akár epret is. Ez azon túl, hogy helyigényes, nagyon praktikus is, mert akár ötször több növény lehet benne, mint amennyit a talajba ültetnénk, ráadásul gondozása is kényelmesebb, és a kártevők is nehezebben telepszenek meg rajta.

Lássuk, mire lesz szükséged, ha szeretnél epertornyot gyártani:

egy minimum 10 cm átmérőjű lefolyócső, vagy egy darab 160-as, 2 méter hosszú PVC cső zárókupakkal (ez lesz a torony)

egy vékonyabb műanyag cső - pl. egy 40-es PVC cső (ez lesz az öntözőrendszer)

virágföld, fekete föld, tőzeg, biohumusz és egy kis homok

szerves trágya

eper palánták

kavics, vagy bármilyen nehezék

egy db vödör, amibe beleállítod a tornyot

Amire még nélkülözhetetlen:

egy adag kreativitás és türelem

egy fúró, körvágó fejjel

Az elkészítése:

A PVC cső egyik végére rögzítjük a zárókupakot, majd kb 5 centiméteres lyukakat fúrunk rá (ehhez kell a fúró körvágó fejjel), egyenletesen elosztva. Az öntözőrendszernek használt vékonyabb csövet sok helyen kilyuggatjuk, fontos, hogy apró lyukak legyenek rajta, hiszen ezen keresztül jut majd az eper vízhez.

Ha ez kész, a csövet beleállítjuk egy vödörbe, vagy kaspóba, amit érdemes lesúlyozni kaviccsal. Ha ez kész, és áll a tornyunk, elkezdhetjük feltölteni a földdel. A szivárogtatónak használt vékonyabb csövet az epertorony közepébe kell beleállítani, úgy, hogy a torony tetején kicsit kilógjon. Ahogy töltjük fel a földdel a vastagabb csövet, vagyis magát a tornyot, folyamatosan tömörítsük, majd rögtön töltsük fel vízzel az öntözőrendszerünket, hogy a nedvesség mindenhova eljusson.

Ha ez kész, jöhetnek a palánták, amiket ügyesen a lyukakba ültetünk. Ügyelj az ültetési mélységre: ha túl mélyre ülteted, a töve és a levelei könnyen berohadhatnak, ha túl magasra, akkor pedig kiszáradhat. A legjobb, ha ugyanolyan mélységet választunk, mint amilyen mélyre a palántát ültették!

Az epertoronynak mindenképp olyan helyet keressünk, ahol megfelelően éri a Nap, ugyanis csak napos helyen hoz igazán bő termést, és ügyeljünk az öntözésre, ugyanis a szamócának óriási a vízigénye! Ha nincs kedved építkezni, balkonládában is termeszthetsz epret, csak ügyelj a megfelelő tápanyag ellátásra.

Ha kész az epertornyod, már csak türelmesen kell várni, és gondosan törődni szamócáiddal, hogy minél előbb szüretelhess!