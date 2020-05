A friss eper létfontosságú tápanyagokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, antioxidáns-tartalma alapján pedig a zöldségek és gyümölcsök között is kiemelkedő. Rendszeres fogyasztásával csökkentheted a szervezetedben lévő káros, többek között az öregedésért is felelős szabadgyökök számát. C-vitaminban is gazdag, valójában több van benne, mint a narancsban vagy a citromban. E-vitamint is bőséggel tartalmaz, ami a C-vitaminnal együtt kiváló vértisztító hatású. Az eper ezenkívül tele van B2-, B5-, B6- és K-vitaminnal is, amelyek erősítik az immunrendszert, amelyre mostanában, a koronavírus-járvány idején igencsak szükségünk van.

Tudtad? Az epret több száz évvel ezelőtt még gyógynövényként tartották számon, és csak a 14. századtól lett közkedvelt mint ízletes gyümölcs.

Az eper fogyókúra alatt - bá ilyenkor be kell kalkulálni a gyümölcscukor-tartalmát - és tavaszi méregtelenítésnél is igazi csodaszer, ugyanis magas rost- és víztartalma miatt hamar eltelíti a gyomrot, így gyorsan és hosszú időre csökkenti az étvágyat. Ráadásul a rost és a víz is alapvető anyagok az egészséges táplálkozásban és segítik az emésztést is.

Az eper gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a szívinfarktus kockázatát, csökkenti az LDL koleszterin szintjét, és a vérnyomásra is jó hatással van.

Az eper szépít is Az eper a szépségápolásban is megállja a helyét. Bővelkedik szalicilsavban, ami a ma ismert leghatásosabb ellenszer pattanások és mitesszerek ellen. Az eperpakolás az öregségi foltok és a szeplők halványítására is alkalmas, míg a gyümölcs leveléből főzött, majd lehűtött tea kiváló a leégett bőr megnyugtatására.

Az epret a legjobb magában fogyasztani, de turmixot is készíthetsz belőle. Azt azonban tudd, ha megtöröd a benne lévő rostokat, extragyors felszívódásúvá válik, így gyorsan megemelheti az inzulin- és vércukorszintedet, ezért ha inzulinrezisztenciád van vagy cikorbetegségben szenvedsz, ne pépesítsd.

Ha pedig kifejezetten édesszájú vagy, sütit is készíthetsz belőle, például ezt:

Az epres szívtorta nem csupán látványos, de alig kell hozzá valami és nagyon gyorsan megvan. A szívalakú tortaforma sem okozhat akadályt, a legtöbb háztartási boltban fellelhető. Ha mégsem lenne időd beszerezni, megteszi a sima tortaforma is, akkor a díszítéssel variálj úgy, hogy az eprek szívecskét formáljanak, a fennmaradó részeket pedig kivivel vagy mandarinnal töltsd ki.

Hozzávalók:

A tésztához:

4 tojás, 4 evőkanál cukor, 4 evőkanál liszt

A tésztalapra: 1 csomag pudingpor, vaníliás vagy epres, 3-4 evőkanál cukor, attól függ, mennyire vagytok édesszájúak és körülbelül fél liter tej.

Díszítésnek: gyümölcsös zselatin és eper.

Elkészítés:

A tésztához a tojásfehérjét verd kemény habbá. A sárgáját add hozzá egyesével, majd apránként keverd bele a lisztet és a cukrot. Ezt a masszát öntsd bele kivajazott tortaformába, és süsd 160-180 fokon. Hogy belül is megsült-e, tűpróbával tudod eldönteni.

Amikor már látod, hogy mindjárt kész a piskótalap, főzd meg a pudingot (a tasakon található útmutató szerint) és ha már nem túl forró, merd rá a tésztára. A pudingra rakosgasd rá a gyümölcsöket, öntsd rá a zselatint (az elkészítését szintén megtalálod a csomagoláson) és simítsd el rajta. Ha kihűl, tálalható is.