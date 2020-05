A Netflix új dokumentumfilm-sorozatot készít, Being Me: Diana címmel, melyben a walesi hercegnő legféltettebb titkait teregetnék ki. Már most hatalmas a felháborodás a brit királyi családban, Vilmos és Harry is jelezték a streaming szolgáltatónak, hogy nem készíthetik el a sorozatot. A műsorban fény derülhet Diana öngyilkossági kísérleteire, valamint a zűrös fiatalkorára.