Milla Jovovich egyik gyermekéről nemrég írtunk, ugyanis a 12 éves Ever Gabo Anderson főszerepet kapott a Disney szuperprodukciójában. Ő fogja alakítani Wendyt, a Pán Péter című Disney mese élőszereplős változatában. Úgy tűnik, a kislány egyre több mindenben kezd hasonlítani híres édesanyjára.

Most azonban a legkisebb lányé a főszerep, aki harmadikként érkezett Milláék családjába. A sztármami azonban most úgy sem tud semmi másra fókuszálni az anyaságon kívül - tekintve, hogy tombol a koronavírus -, így előfordul, hogy beengedi a rajongókat az otthoni kulisszák mögé is.

Így történhetett meg, hogy felkerült az Instagramra Milla egyik szoptatós fotója, amin jól látható, milyen sokat nőt a legkisebb gyermeke is. A sztár a kép mellé csupa olyan kedvességet ír, amilyeneket csak egy anya tud.