Demcsák Zsuzsa igyekszik mindent megtenni, hogy elmúljon a kínzó fájdalom, ebben pedig Krishan is a segítségére van – írja a Ripost. A műsorvezető ugyanis jógázni kezdett, minden nap csinál néhány gyakorlatot a kertben. Szerencsés, hiszen a legjobb tanár van a háznál: szerelme Krishan oktatja őt, akivel nem rég össze is házasodtak.

Az új hobbi viszont nem csak a fájdalmakra remek gyógyír, hanem számtalan egyéb pozitív hatása is van Demcsák Zsuzsa szerint, például elősegíti a lelki egyensúlyt is.