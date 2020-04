Mint arról a Life.hu is hírt adott, az a pletyka röppent fel néhány nappal ezelőtt, hogy Demcsák Zsuzsa szűk körben, titokban mondta ki a boldogító igent szerelmének. Egy barát megerősítette a hírt és részleteket is elárult a nagy napról...

Néhány nappal ezelőtt teljesült Demcsák Zsuzsa álma: a botrányairól elhíresült egykori műsorvezető kimondta a boldogító igent indiai kedvesének.

Szűk családi körben, meghitten zajlott a szertartás, köszönhteően a jelenlegi járvány-helyzetnek. Zsuzsa az esküvő tervezésekor elmondta, hogy nagy lagzit szeretne családdal és barátokkal, ám a koronavírus miatt erre nem volt lehetősége.

"Péntek délelőtt mentek az anyakönyvvezetőhöz Zsuzsáék, a ceremónia hamar lezajlott, nagyon meghatódtak mind a ketten. Zsuzsa nagy lagziról álmodozott, de mivel minden papírt és engedélyt megkaptak a hatóságoktól, nem akarták tovább húzni az időt, végül kis esküvőt szerveztek. Persze ha vége lesz a járványnak, tartanak majd egy bulit, amelyen az összes barátjuk jelen lesz, de így is boldogok. Elegáns nő és ügyelt a részletekre. A ruhája fehér volt, de nem visszafogott, klasszikus, hanem merészebb, mégis elegáns, aranylánccal díszített darab. A gyűrűválasztásnál viszont a hagyományoknál maradtak, karikagyűrűt húztak egymás ujjára Krishannal. Ott voltak Zsuzsa gyerekei, Tamara és Beni, akik kivették a részüket mindenből, terítették az asztalt, rendezkedtek otthon, hogy édesanyjuknak semmilyen dolga ne legyen a nagy napon. Zsuzsa testvére és szülei is ott voltak, valamint az egyik legrégebbi barátjuk is velük ünnepelt" - mesélte el Zsuzsa ismerőse a Ripostnak.

