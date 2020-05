A karanténnak bizony vannak pozitív hatásai is, legalábbis Pirner Alma életében biztosan. A rúdtáncos teljesen átalakította a napirendjét, és új szokásokat vezetett be, amit a későbbiekben is szeretne megtartani.

Alma korábban megosztotta, mi mindenen változtatott az életében a járvány miatt. Például többet sportol, főz, kevesebb kávét iszik, kibővítette a napi énidőt, szabaddá tette a hétvégéit. Ám úgy érzi, a sok pozitív változást szeretné a karantén után is élvezni. Legutóbbi posztjában ezt fejtegette:

„Most, hogy a karantén a végéhez közeledik, Nektek van olyan újonnan felvett szokásotok, amit ezután is meg fogtok tartani, mert hasznosnak ítéltétek meg? Gondolom pár új szokást és átalakítást a napi- és hetirendünkben a kényszer szült ebben az időszakban, mégis pozitív hatással volt az életünkre. Nekünk is van nem is egy, amiket igyekszünk majd megtartani."