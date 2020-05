Most, a koronavírus-járvány idején sok mással együtt az étkezési szokásaink, az alapanyagok beszerzése is változott, de az, hogy főzzünk otthon vagy inkább rendeljünk ételt már korábban is megosztotta az embereket. Biztos, neked is van olyan kollégád, aki minden egyes nap "hazai" ételt visz magával ebédre a munkahelyére, és olyat is ismersz, aki semmi pénzért nem töltené főzéssel a szabadidejét, így minden alkalommal az ételrendelést választja. Te melyik csoportba tartozol?

A koronavírus-járvány következtében egy időre az éttermek lehúzták a rolót, közülük, sokan azonban nem zártak be teljesen, a helyben fogyasztás helyett ételkiszállítást kínálnak a lakosságnak. Aki eddig is előszeretettel hozatta házhoz a nap menüjét, azt most sem kell győzködni ennek előnyeiről, aki pedig idegenkedik tőle, annak sorolunk néhány érvet, hogy miért is jó, ha - legalább olykor-olykor - készen kapod az ebédedet.

A kijárási korlátozás, a home office sok embernek valóban több szabadidőt nyújt, ha otthon dolgozol, a munkába járási idődet példásul szabadidős tevékenységre is fordíthatod. Mások azonban soha ennyire elfoglaltak nem voltak mint most, a digitális oktatásra való áttérés és annak menedzselése, a gyerekek egész napos otthonléte nagy többletterhet róhat a szülőkre. Nem nehéz elképzelni, hogy ilyenkor nincs sok idő a konyhai tevékenységre: ha gyermekeink otthon tanulnak és nekünk is el kell végeznünk éppúgy a munkánkat, mintha az irodában lennénk. Ilyenkor remek választás az ételrendelés.

Ételrendelés: gyors, kényelmes, változatos

A házhoz szállítás vitathatatlanul legnagyobb előnye az időspórolás. Egy percet sem kell a konyhában töltened, mégis meleg ételhez jutsz, ráadásul a család minden tagja különböző ételt ehet ízlés szerint. Sokan nem szívesen eszik ugyanazt az ételt napokig, az ételrendelés ezt a gondot is megoldja, garantált, hogy mindennap más kerül a tányérotokra. Könnyebbség, hogy nem kell folyton azzal törődni, hogy milyen alapanyag van otthon és köszönhetően az éttermek színes kínálatának - a magyaros konyhától a keleti fogásokig - tényleg mindent beszerezhetsz néhány kattintással a laptopodról.

Ellenérvként mindennek az anyagi vonzatát említik a legtöbben: tény, hogy egy többszemélyes háztartásra ez nagyobb pénzügyi terhet ró, mint a főzés. Ha azonban egyedül élsz, nem biztos, hogy a rendeléssel többet költesz, mint ha bonyolult, sok alapanyagból készülő ételt főzöl magadnak.

A bizalmatlanságot növelheti, hogy nem tudhatod pontosan, hogy a házhozszállított étel milyen minőségű alapanyagokból készül, de nyugodt lehetsz, a legtöbb étterem már nagyon figyel erre, ráadásul az étlapjukon az allergéneket is feltűntetik. Persze, nem biztos, hogy a kiválasztott étel pont olyan lesz, amit megálmodtál magadnak, de tudatos keresgéléssel előbb-utóbb megtalálod a szád ízének való fogásokat és "törzshelyeid" is lesznek, amelyekkel tudod, hogy nem foghatsz mellé.

A főzés fejlesztheti a kreativitást is

Aki napi rendszerességgel saját maga készíti az ételeit, tudja, hogy nem egyszerű összehangolni az egész család ízlését, sőt, ha nem akarunk naponta boltba járni, úgy kell kitalálni a napi menüt is, hogy minden hozzávaló eleve legyen a háztartásunkba.

A gyors egytálételek idő- és költséghatékonyság szempontjából szuper választást jelenthetnek, a hátrányuk ugyanaz, mint ami az előnyük, egy füst alatt hatalmas adagot el tudsz készíteni, kérdés, hogy másnap vagy harmadnap is olyan kapós lesz az étel, mint amikor elkészül.

Ha az ember minőségi alapanyagokból akar főzni, akkor azonban már magánál a termékek összeválogatásánál is magasabb költségekkel számolhat, mintha rendelést adott volna le, viszont vitathatatlan előny, hogy egészen biztosan az, és olyan kerül a tányérodba, amit fenntartás nélkül elfogyasztasz.

A főzés előnyeként említhető meg, hogy ha szívesen csinálod, remek szabadidős, sőt családi program is lehet, fejleszti a kreativitásodat is, ráadásul jó érzés, amikor a szeretteid boldogan fogyasztják a kezed munkáját.