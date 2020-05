Már többször olvashattuk bennfentesek beszámolóját a hercegnőről, többnyire a palota alkalmazottai kotyogtak ki egy-két információt, amit Meghan nem biztos, hogy elárult volna magáról. Most viszont egy fotós egészen elképesztő dolgokat mesélt arról, hogyan viselkedett az egykori színésznő a forgatásokon.

A Daily Mailnek adott interjújában elmondta, nem kérdés, hogy Meghan profi, amikor forog a kamera, pontosan tudja a dolgát, nem is kell őt különösebben instruálni, igaz nem is nagyon lehetne. Ám szerinte túlzásba vitte a sztárallűröket. Amint leáll a kamera, kezdődnek a problémák. A fotós a Bajos csajok méhkirálynőjéhez, Regina George-hoz hasonlította őt, és ezzel mindent el is mondott. Szerinte Meghan klikkesedik, egyenesen átnéz azon, akivel nem érdeke, hogy jóban legyen. Ezért is aggatták rá a hercegnő jelzőt, már azelőtt, hogy Harryvel találkozott volna.