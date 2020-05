Bár Zsuzsa és Krishan csak néhány hete házasodtak össze hivatalosan is Magyarországon, nászútjukon már rég túl vannak.

"Már túl vagyunk a nászúton egy éve... Amikor vége lett az Ázsia Expressznek, Krishan odajött Bangkokba, majd elutaztunk kettesben egy kis szigetre egy hétre. Nekünk az volt a nászutunk"– kezdte Demcsák Zsuzsa a Blikknek.

A műsorvezetőnő és Krishan április 24-én, találkozásuk első évfordulóján mondták ki a boldogító igent Budapesten.

"Számomra ő jelenti a biztonságot, a háttérországot, a megnyugvást. Ugyan utolsó utáni gondolatunk volt az, hogy mások mit gondolnak a házasságunkról, mégis egy picit azt érzem, hogy az utolsó kétséget is sikerült eloszlatnunk szerelmünkkel kapcsolatban. - mondta Zsuzsa, aki azt is elárulta, hogy Krishan és ő továbbra is Magyarországon képzelik el az életüket.