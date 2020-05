Megjelent a People magazin különkiadása 2020 legszebb nőivel. A listára felkerült többek között Jennifer Lopez, Scarlett Johansson és Katie Holmes is.

A People idén is megjelentette a The Beautiful Issue című különkiadását, amelyben gyönyörű, inspiráló nőket mutat be, jórészt a szórakoztatóiparból. Az idei címlapon egy háromgenerációs családot láthatunk: Goldie Hawnt és lányát, Kate Hudsont, valamint annak kislányát, Rani Roset.

A fotózásról készült videó ide kattintva nézhető meg.

A különleges lapszámban rajtuk kívül 14 nőt mutatnak be: a klasszikus szépségek és szexszimbólumok mellett olyanokat is, akik talán nem felelnek meg a hagyományos szépségideálnak, személyiségükkel és művészetükkel viszont sokakat inspirálhatnak -írja az Origo.

A szépségekről készült galériát ide kattintva tudod megnézni. A címlaplányokon kívül ők kerültek be az újságba: