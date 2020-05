Istenes Bence már 62 napja van otthon, ezért kitalálta, hogy unaloműzésként játszik valamit. A játékba több hírességet is bevont, és bár sok pofon elcsattant, személyi sérülés szerencsére nem történt.

Pénteken debütált a YouTube-on Istenes Bence legújabb videósorozatánakk első része, az Istenest. Ahogy azt már megszokhattunk, a műsorvezető most is viccesre vette a figurát, és már a félórás videó negyedik percében bohóckodni kezdett.

"Hatvankettedik napja vagyok itthon, és nagyon unatkozom. Azt szokták mondani a barátaim, hogyha unatkozok, nagyon hülye dolgokat találok ki, pedig ez abszolút nincs így. Most is egy tök jó dolog jutott az eszembe..Játsszunk!"

-kezdi a műsorvezető, aki elsőként Kapás Boglárkánt löki a vízbe, majd Dombit üti arcon.

A virtuális adok-kapokban részt vesz többek között Balázs Andi is, aki lefejeli Bencét, Kamarás Norbi pedig a kádba esik a műsorvezető virtuális rúgásától. A videóban szerepet kapott Puskás Peti, Kocsis Dénes, Veiszer Alinda és Fluor Tomi is, sőt Ördög Nóri is, akit Istenes egy adag puzzle-val szór arcon.

A virtuális megtorlás persze nem marad el, Nóri egy összedőlt sátorból kikecmeregve löki el Bencét, aki a lendülettől a házuk melletti erdőbe bukfencezik. A pofozkodós videó végén Adél látható, aki elrontva Bence játékát beparancsolja a házba.