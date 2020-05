Már a karantén előtt, a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada forgatásai alatt elkezdődött a folyamat, úgyhogy az utolsó adást már nem is bírtam visszanézni, annyira nem tetszett, amit látok: a tokám, a kikerekedett fejem... Pedig akkor még az út elején jártam, és csak pár kiló volt rajtam. A bezártság miatt azonban ez már tíz kiló súlyfelesleggé gyarapodott azóta - mondta Judy a Borsnak.

Az énekesnő egy életmódváltásban segítő tanácsadóval is egyeztetett, és már sikerült is két kilótól megszabadulnia.