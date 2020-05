A szülés utáni időszak nem minden édesanyának egyszerű. Abban a pillanatban, hogy a baba megszületik, egy új élethelyzetbe csöppen az anyuka, amelyet - ugyan úgy, mint minden más új szituációt -, meg kell szoknia. Az ilyenkor fellépő hangulatingadozások teljesen normálisak, ám jó tudni, hogy van egy pont, amikor már érdemes segítséget kérni. A gyermekágyas melankóliának ugyanis vannak fokozatai, s míg az ún. baby blues-t „csak le kell győzni", addig a szülés utáni depresszió kezelését már inkább jobb szakemberre bízni, a postpartum pszichozis (PPP), azaz a szülés utáni pszihózis pedig kifejezetten veszélyes lehet mind a baba, mind pedig az édesanya számára.

A baby blues jellemzőiA szülést követő mentális problémák legenyhébb formája a baby blues, amely nagyon gyakori a friss édesanyák körében és leginkább a frusztráció, ingerlékenység, szomorúság, gyakori sírás és alvászavar jellemzi.

A tünetek általában a szülést követő napokban kezdődnek és néhány hétig tartanak. A lehangoltság voltaképpen érthető, hiszen az édesanyának számos újdonsággal kell szembenéznie és megküzdenie az első időszakban. A teste változásaival, a sebek, varratok fájdalmával, a szoptatás esetleges nehézségeivel, a baba néha csillapíthatatlan sírásával, a felelősséggel, hogy innentől kezdve egy kis életért ő tartozik számadással, az újszülött gondozásával kapcsolatosan felmerülő millió kétséggel (etetés, altatás, fürdetés, pelenkázás, köldökcsonk ápolása, körömvágás stb.), az alváshiánnyal és nem utolsó sorban a hormonális változásokkal. Ezek fényében nem is olyan meglepő, hogy a gyermekágyas időszak egy érzelmi hullámvasút, amelyen nehéz felülkerekedni és szükség van pár hétre ahhoz, hogy az édesanya rendezze sorait az új helyzettel kapcsolatban. A felsoroltak ellenére a baby blues nem egyenlő a szülés utáni depresszióval, amelynél a tünetek sokkal erőteljesebbek (kilátástalanság, reményvesztettség, pánik, ártó gondolatok) és jóval hosszabb ideig tartanak (akár hónapogik is)! Míg a baby blues ellen az édesanya és a környezete is nagyon sokat tehet, addig a szülés utáni depressziót otthoni praktikákkal nem lehet leküzdeni.



Mit lehet tenni a baby blues ellenTámogatás

Az egyik legfontosabb, amit a friss édesanyáért tehet a környezete, az az, ha támogatják, amiben csak tudják. Legyen szó a férjről, a gyermekágyas nő édesanyjáról, anyósáról, testvérről, rokonról, barátról mindenki segíthet valamiben. Még akkor is, ha maga az érintett nem kéri konkrétan, mert azt hiszi, az ő feladata mindennel megbirkózni. Egy kész ebéd vagy vacsora, netán néhány doboz lefagyasztott főtt étel hatalmas segítség ilyenkor. De egy mosás berakása, teregetés sem jön rosszul, ahogyan 30 perc babafelvigyázás sem, amíg az édesanya lezuhanyzik és hajat mos.



Pihenés

A másik legfontosabb dolog ebben az időszakban az alvás. Minden kismama tisztában van vele, hogy a baba születése után kevesebbet tud majd aludni, pihenni, ám egészen más tudni és egészen más megélni ezt a helyzetet.

Erre ugyanis nem lehet felkészülni, alvásból nem lehet betárazni. A pihenőórákat nem teheti el a várandóssága alatt senki egy befőttesüvegbe, mint mondjuk az előre megfőzött ételeket a mélyhűtőbe. A kialvatlanság pedig egyenes út az ingerlékenységhez, kimerültséghez és rosszkedvhez. Így, óriási segítség, ha a rokonok és a barátok biztosítanak az édesanyának egy kis pihenőidőt, amikor el tud vonulni és napközben is tud szundikálni kicsit.



Szabad percek

A bezártság és a monotónia szintén nem tesz jót az ép elmének, így bár a napi rutin kialakítása segíthet abban, hogy minél gördülékenyebben menjenek a dolgok baba és mama között, néha muszáj kiszabadulnia az anyukának a mókuskerékből. Egy séta a közeli parkban, egy kávé valamelyik barátnővel hatalmasat lendíthet a baby blues szomorúságán.



A gyermek áldás, de a gyermek hatalmas feladat és bizonyos szempontból teher is, amellyel nem feltétlenül egyedül kell/kellene megküzdenie az anyukáknak. A környezet támogatása rengeteget számít mind fizikálisan, mind mentálisan és segít a komolyabb problémák megelőzésében is.