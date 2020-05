Már többféle fogyókúrás módszert kipróbált, de egyik sem vált be igazán Erdélyi Mónikának. Most végre rátalált arra a diétára, amit be tud illeszteni a hétköznapjaiba, és látványos eredményt is hoz igen hamar. Ez pedig nem más, mint a fehérjediéta. A kezdeti időszak kissé szigorúnak tűnhet, ugyanis mellőzni kell a húst és a gyümölcsöket is. Mónika kizárólag tojást, leveseket, és sok zöldséget fogyasztott, de ez nyolc kiló mínuszt hozott neki. Már korábban is próbálkozott húsmentes diétával, csak nem megfelelően pótolta a fehérjét.

„A fogyás fejben dől el, muszáj átprogramoznom magam az új életmódra, hogy sikeres legyen. Amikor nem ettem húst, szépen jöttek az eredmények, de három hónap után feladtam, mert gyengének éreztem magam, a bőröm elkezdett kiszáradni, mert nem volt megfelelő fehérje- és vitamin-utánpótlás, és az éhségem sem csillapodott. Bízom benne, hogy ezúttal kitartóbb leszek„ - mesélte a Best Magazinnak.

Mónika célja, hogy további nyolc kilótól megszabaduljon, de bevallotta, nem szeretné sanyargatni a testét, olykor belefér egy kis nassolás is.