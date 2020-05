Természetesen Angliában is elmaradtak a hivatalos események, de még a királynő születésnapja is a koronavírus miatt. Andrew Morton, royal életrajzíró szerint viszont Erzsébet a karantén után sem tér majd vissza munkájához, ugyanis ez rengeteg személyes találkozóval jár, ami a 94 éves asszony esetében hatalmas rizikót jelentene az egészségére nézve – írta meg a Sun.

Az életrajzíró azt nyilatkozta, szomorú, de egyelőre nem látja, hogy a királynő hogyan tudná folytatni eddigi munkáját.

„A Covid-19 még biztosan nem tűnik el teljesen, hónapokig itt lesz, de talán évekig is. Nagyon kockázatos lenne, ha a királynő állandóan emberekkel találkozna. Mindig is szeretett kint lenni, és megismerni másokat, de nem fogja kockáztatni az életét."

Andrew hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy a királynő lemond a trónról, hanem, hogy átalakulna az eddigi munkája. Elképzelhető, hogy már csak videón keresztül lesz látható. „A Zoom monarchiában ő lesz a képernyő királynője." – tette hozzá.