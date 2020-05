A füstös szemek igézőek és ez az a smink, amely bizony szinte minden nőnek előnyös, így nem árt, ha mi is el tudjuk készíteni magunknak, hogy bármikor hódítani tudjunk vele. Azt gondolod, hogy te erre nem vagy képes? Ne hidd! A smokey eyes nem olyan nehéz, mint azt elsőre hinnénk, csak ismerni kell az egymásra épülő lépéseket, amelyeket most sorra is veszünk.



AlapokAz első lépés, hogy alapozzuk meg a smink tartósságát, amihez szükségünk lesz egy jó szemhéjbázisra. Ennek köszönhetően a szemfesték nem fog elfolyni, lekopni vagy beülni a ráncokba, ráadásul a szemhéjpúder is szépen bele tud tapadni, így lesz igazán intenzív a színe.

Ezt követi a ceruza, a füstös szem alapját ugyanis ez alkotja. A színe lehet klasszikus fekete, de nyugodtan használhatunk szürkét, barnát, mélykéket vagy padlizsánt is, attól függően, hogy mennyire szeretnénk drámai hatást elérni, illetve mi illik leginkább a tónusainkhoz.

Miután kiválasztottuk a színt, húzzuk ki vele a belső vízvonalat az alsó szemhéj külső zugából indulva a pillatövek mentén, majd a felső szempillatöveknél is ismételjük meg a mozdulatot, így körbekeretezve az egész szemet. Az éles vonalakat kis fejű ecsettel satírozzuk el.

Kell a púderMiután az alap kész, válasszunk 3 egymással – és a ceruzával – harmonizáló színt a kedvenc szemhéjpalettánkból. A legsötétebbet vigyük fel a szemhéj külső részére és a szempillatő mentén kezdjünk el satírozó mozdulatokkal befelé haladni. Ehhez használjunk kicsi, kerek fejű ecsetet, s ügyeljünk rá, hogy a ceruza sehol ne kandikáljon ki a szemhéjfesték alól. Miután ezzel végeztünk, a közepes árnyalattal hangsúlyozzuk a szem mozgó részét, majd világossal a belső szemzugot. Keressünk egy nagyobb, szintén kerek fejű ecsetet, amivel összedolgozhatjuk a három színt, hogy szép átmenetes eredményt kapjunk, és ne maradjanak foltok vagy éles vonalak! Fontos, hogy a festés a pillák mentén valamint a külső szemzugban legyen a legintenzívebb és fokozatosan halványodjon a szemöldök illetve a belső szemzug felé. Aki igazán drámai hatásra vágyik, az újra áthúzhatja a felső pillatöveket a szemceruzával, sőt kissé túl is szaladhat a vonal, így igazán cicás pillantást kaphat. Picit ezt is satírozzuk, hogy ne váljon el élesen a többi színtől és akár az alsó pillatöveknél is megismételhetjük, de csak óvatosan, nehogy túl sok legyen!

Végső simításokUtolsó lépésként vigyük fel a szempillaspirált, ha lehet, több rétegben, még jobban fokozva ezzel a hatást. Ha leperegne a festék vagy elmaszatolódna, fülpucoló pálcával távolítsuk el a felesleget és korrigáljuk a hibát.

A szemöldökünkről se feledkezzünk meg. Igazítsuk formára, húzzuk át ceruzával vagy porral, ám ügyeljünk rá, hogy a színe ne legyen sötétebb, mint a hajunk és – hiába számít divatosnak – ne rajzoljuk kétujjnyi vastagra se, mert nem szép és egy hangsúlyos szem felett kifejezetten rosszul mutat.

A füstös szem hódító, magával ragadó, varázslatos pillantást kölcsönöz viselőjének, használjuk hát ezt a „fegyvert" alkalom adtán, addig pedig gyakoroljunk serényen, hogy mire véget ér teljesen a karantén, a kisujjunkban legyen a smokey eyes minden csínja-bínja.