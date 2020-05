Ha már eleged van a pörköltből és a rántott húsból, dobd fel az ebédet vagy a vacsorát valami különleges - akár húsmentes - fogással, ami nem csak finom és egyszerű, de még egészséges is. Például egy ázsiai ihletésű levessel, egy vegetáriánus főétellel vagy egy különleges desszerttel.



Ázsiai ráklevesEgy igazi keleti utazás ez a leves: illatos, fűszeres, picit csípős és pikáns, kész ízkavalkád. Emellett energiaszegény, alig tartalmaz zsírt és még a gluténérzékenyek is fogyaszthatják.



Hozzávalók 4 adaghoz:

115g rizstészta (ázsiai boltból vagy hipermarketből)

2 ek. olaj

2,5 cm felaprított gyömbér

2 citromfű szára, finomra vágva (ázsiai boltból vagy hipermarketből)

1.4 l csirkealaplé

4 kaffercitrom-levél (ázsiai boltból vagy hipermarketből - elhagyható)

140g gomba, vékonyra vágva

85g bébikukorica, szeletelve

4 újhagyma, felszeletelve

280g óriás garnéla, főzve és tisztítva

3 ek. halszósz (ázsiai boltból vagy hipermarketből)

3 ek. korianderlevél, aprítva

csili paprika, kicsumázva, apróra vágva, ízlés szerint

lime leve, ízlés szerint



Elkészítés

A rizstésztát főzzük meg az előírtak szerint. Közben hevítsük fel az olajat egy nagy lábosban, tegyük bele a gyömbért, a citromfüvet és a csilit, majd pároljuk 1 percig. Öntsük fel az alaplével és adjuk hozzá a kaffercitrom-leveleket, a gombát, a kukoricát és az újhagymát. Forrástól számítva, közepes hőfokon 10 percig főzzük, majd dobjuk bele a kész tésztát, a rákot, és ízesítsük a halszósszal valamint a lime levével. Még 2 perc a tűzön és már tálalhatjuk is. Szórjunk minden tányérba koriandert, merjük rá a levest, végül díszítsük egy kis apróra vágott újhagymával és/vagy csilivel.

TIPP: rák helyett kockára vágott csirkehúst is használhatunk vagy teljesen el is hagyhatjuk mindkettőt + a csili kimagozásához és felaprításához húzzunk gumikesztyűt, nehogy később kellemetlen meglepetés érjen, amikor a szánkhoz, szemünkhöz érünk



Bagolyborsó curry raitával A bagolyborsó, más néven csicseriborsó az ázsiai konyha egyik kedvenc főzeléknövénye, amely rostokban és fehérjében gazdag, valamint B-, C- és E-vitamint is tartalmaz. Jótékony hatással bír a magas koleszterin- és vércukorszintre, a belőle készült curry pedig laktató, mégis húsmentes finomság.



Hozzávalók 2 adaghoz:



Raita (joghurt alapú mártogatós, öntet)

150g joghurt

fél kígyóuborka, lereszelve

néhány mentalevél felaprítva

½ mokkáskanál köménymag

fekete bors, ízlés szerint



Curry

1 ek. olaj

2 kis fej hagyma, apróra vágva

2 gerezd fokhagyma, összezúzva

2,5 cm gyömbér, lereszelve

1 púpozott ek. currypaszta

400g darabos paradicsomkonzerv

400g bagolyborsó (csicseriborsó), leöblítve

2 ek. korianderlevél, felaprítva



Elkészítés

A raita hozzávalóit keverjük össze és tálalásig tegyük a hűtőbe. Hevítsük fel az olajat, dobjuk bele a hagymát és a fokhagymát, mindezt kis lángon pároljuk meg. Adjuk hozzá a gyömbért, a curryt és 1 percig kevergetve pirítsuk, majd öntsük bele a paradicsomkonzervet és a bagolyborsót. 20 percig kis lángon pároljuk, végül szórjuk meg a korianderrel és főzzük még pár percig. Tálaláskor kínáljunk hozzá rizst vagy naan kenyeret és a raitáról se feledkezzünk meg.

TIPP: ha szeretnénk, hogy még gazdagabb és krémesebb legyen az ételünk, adjunk hozzá 25g kókuszkrémet a főzés végén



Kardamomillatú brulé áfonyávalAromás, könnyű, zsírszegény desszert, amelyet azok is fogyaszthatnak mértékkel, akik vigyáznak a vonalaikra, ráadásul az áfonya tele van antioxidánsokkal.



Hozzávalók 4 adaghoz:

150g fekete áfonya

2 kk. porcukor

1 citrom reszelt héja

3 kardamom

500g sovány joghurt

2 púpozott kiskanál kristálycukor



Elkészítés

Melegítsük elő a grillsütőt. Tegyük az áfonyát a porcukorral együtt egy vastag aljú serpenyőbe, és kis lángon kezdjük főzni. Mikor már rotyog, adjuk hozzá a citromhéjat és hagyjuk kihűlni. A kardamomnak szedjük ki a magját, mozsárban törjük porrá és keverjük a joghurthoz. Vegyünk elő 4 kis hőálló formát (felfújtas forma vagy hőálló csésze) és tegyünk mindegyikbe egy kanálnyit az áfonyás szószból, majd fedjük be vastagon joghurttal. Szórjuk meg a tetejüket kristálycukorral és grillezzük őket 5-6 percig, míg a cukor el nem kezd barnulni. Hagyjuk kihűlni és tálalásig helyezzük őket a hűtőbe.