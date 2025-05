Elárulta a titkot egy légiutas-kísérő: ezt jelenti, ha az ülésed felett ezt a szimbólumot látod

Sokan észrevették már, hogy bizonyos repülőgépeken egy-egy ülés fölött kis fekete háromszög található az ablak mellett. Egy légiutas-kísérő most lerántotta a leplet arról, hogy mit jelent ez a szimbólum.

Egy légiutas-kísérő elmagyarázza a repülőgépek egyik rejtett jelölésének valódi célját

Forrás: Shutterstock

A légiutas-kísérő megmagyarázta a fekete háromszög jelentését

Az utasok gyakran választanak ablak melletti helyet a jobb kilátás reményében, ám kevesen tudják, hogy az egyes ablakoknál elhelyezett kis fekete háromszögek fontos szerepet töltenek be a repülés során. Henny Joyce Lim légiutas-kísérő TikTok-videóban árulta el, mit is jelentenek ezek a szinte észrevétlen jelek. „Először is: a háromszögek mellett ülő utasok látják a legjobban a szárnyakat” – mondta Lim a videóban, amelyet @hennylim felhasználónéven tett közzé. Ezek az ülések olyan pozícióban vannak, amelyekből a személyzet szükség esetén közvetlenül szemügyre veheti a szárnyakat, különösen a szárnyvégeken található szárnylécek és fékszárnyak állapotát, tette hozzá. Az utasok számára ez az információ különösen hasznos lehet, ha olyan ülőhelyet szeretnének választani, ahonnan a legjobb a kilátás a szárnyakra. „Ha olyan légitársasággal repülsz, ahol kiválaszthatod a saját ülésedet, keresd a kabinban található háromszögek egyikét. Aki szeret ablakból fotókat vagy videókat készíteni, az ezekből az ülésekből élvezheti a legjobban a szárnyak látványát” – magyarázta. Lim azt is megjegyezte, hogy ezek az ülések típustól függően leggyakrabban a 10-es vagy 18-as számozásúak.

A hozzászólásokban több utas is meglepetésének adott hangot. Volt, aki azt kérdezte, átülhet-e ezekre a helyekre, ha nincsenek előre lefoglalva. „Egy másik ülés elfoglalását csak a légiutas-kísérő engedélyezheti” – válaszolta Lim. Egy másik felhasználó megjegyezte: „Mindig az ablak melletti ülésen ülök a szárnyak közelében, ugyanúgy, mint a videóban, de még sosem vettem észre a háromszöget.” Egy harmadik így írt: „Ki akarja a legjobb kilátást a szárnyakra? Én biztosan nem.” Egy negyedik hozzászóló pedig azt feltételezte, hogy a háromszögek betörési pontokat jeleznek, mire Lim így válaszolt: „Igen, ez is így van.”