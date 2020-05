Tóth Gabi korábbi rossz emlékei miatt rettegett a szüléstől, ráadásul pánikbetegséggel is küzd, ezért tudatosan készült fejben a nagy napra. Ám bevallotta, amikor a műtőben volt, kis híján összeomlott.

Az énekesnő szakember segítségével próbált felkészülni lélekben a szülésre, hiszen pánikbeteg, és korábbi rossz emlékei a műtőből sokszor nyomasztották őt. Az utolsó pillanatig sikerült a negatív érzéseken úrrá lennie, ám amikor kiderült, Hannaróza előbb érkezik, elfogta a kétségbeesés.

„Nem tudom leírni, mennyire rettegtem. Előtörtek azok az addig elnyomott emlékek a műtétről, a kiszolgáltatottságról, a fájdalomról és nagyon kellett koncentrálnom, hogy ne omoljak össze" - írja blogjában a család.hu-n.