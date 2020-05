Varga Viktor ismét szerelmes, új párja pedig úgy tűnik, igazán passzol az énekeshez, hiszen láthatóan minden őrültségben a partnere. Ezeket a pillanatokat pedig meg is osztják a rajongókkal Viktor Instagram-oldalán.

Ám legutóbb még az énekes is meglepődött Ani vakmerőségén. A lány ugyanis titokban levideózta a meztelen Varga Viktort, aki mit sem sejtett az egészről. Amikor megtudta, ő is megdöbbent. A páros úgy döntött, ezt a felvételt sem rejtegetik, kitették a közösségi oldalra.