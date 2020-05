Hiszed vagy sem, a sminkecseted a különféle fertőzések melegágya lehet, ha nem tisztítod rendszeresen és megfelelő módon. Nem csupán a festék ragad a szálak közé, de por, izzadság és egyéb termékmaradványok (pl. arckrém, primer) is rászáradnak, bomlani kezdenek, ami lássuk be, nem túl higiénikus.

A sminkecseteket közvetlenül az arcodon használod, így egyáltalán nem elhanyagolható, hogy ezek az eszközök mennyire tiszták. A nem megfelelő higiénés körülményeknek köszönhetően az ecsetek szálai között különféle mikroorganizmusok telepedhetnek meg, amelyek akár komoly bőrproblémákat is okozhatnak. Ezért, hogy elkerüld a bajt, érdemes rendszeresen és szakszerűen tisztítanod őket.

Mit jelent a rendszeres? Ez attól is függ, hogy milyen gyakran sminkelsz. Ha naponta használod az ecseteket, akkor heti rendszerességgel végezz „nagytakarítást", ha viszont csak néha, mondjuk hétvégente, akkor a havi 1-2 alkalom is elegendő. Természetesen, ha úgy érzed, hogy az ecset már 1-2 használat után koszos – masszívabb anyagok, erősebb színek miatt -, akkor gyakrabban kell tisztítani, de egy sötét szemhéjfesték után is érdemes átöblíteni, nehogy a következő, világos szemhéjpúder felhordásánál kellemetlen meglepetések érjenek.

Mit jelent a szakszerű? Azt, hogy nem mindegy, miképp tisztítod az ecseteket. Egyrészt alapos munkát kell végezni, hogy valóban minden festékmaradványt kimoss belőlük, másrészt azonban arra is ügyelj, hogy közben ne tedd tönkre az eszközeidet.



Közkedvelt módszerek

Házi: van, aki az egyszerű samponos mosásra esküszik, s bár hatékony lehet, nem garantálja senki, hogy az ecseteid nem fognak tönkremenni, ha a hajmosásra kifejlesztett tisztítószer esetlegesen meglazítja az ecsetszálakat összefogó ragasztót.



Félprofi: a drogériákban és sminkes szaküzletekben számos ecsettisztító folyadék kapható, sőt különféle szilikonból készült ecsetmosó párnákat is beszerezhetsz, ám a krémes textúrával rendelkező sminktermékeket - mint amilyenek az alapozók, rúzsok és egyes szemfestékek - még ezekkel is nehéz teljesen eltávolítani, ráadásul lassan száradnak.

Profi megoldásA profi sminkesek a fentiek helyett inkább a gyógyszertárban kapható benzinre esküsznek, mert ez tényleg minden festékmaradványt képes kitisztítani az ecsetek szálai közül. Ráadásul amellett, hogy rendkívül hatékony, még olcsó is, igaz csak limitált mennyiségben kapható, így viszonylag sokszor kell meglátogatnod a gyógyszertárat.



Ha a profi módszert választod, önts egy kisebb tálkába ujjnyi benzint és óvatosan meríts bele az első ecsetet. Ügyelj rá, hogy a benzin ne lepje el teljesen, egyrészt a foglalatnál már nem szokott festékes lenni, másrészt pedig amennyire lehet, óvjuk a ragasztást. Amint belemártottad a benzinbe az ecsetet látni fogod, hogyan oldódik ki belőle a rengeteg sminkanyag. Pár másodperces öblítés után húzd át párszor egy papírtörlőn a szálakat, majd ha úgy látod, hogy szükséges, ismételd meg az egészet. Közben ki is cserélheted a benzint, hiszen – főleg alapozó ecsetnél – hamar bekoszolódhat a mosófolyadék. Amikor az összes ecsettel végeztél, egy tiszta papírtörlőn fektesd el őket. Mivel a benzin gyorsan elpárolog, így a száradás is rendkívül rövid ideig tart, ami szintén nem hátrány, főleg hűvösebb, párásabb időben. Fontos, hogy sose szárítsd az ecseteket állítva, mert a visszacsorgó folyadék fellazíthatja a ragasztót, ami miatt a szálak kihullhatnak.

Amennyiben a bőröd zsíros és pattanásokra hajlamos vagy tényleg nagyon alapos akarsz lenni, akkor a benzines fürdő után még egy csepp gyógyszertári alkoholban is megmosdathatod az ecseteidet, így egészen biztos, hogy az összes kórokozótól megszabadulsz.