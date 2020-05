Az énekesnő és bandája a karantén alatt sem tétlenkedik, kihasználják az időt például dalszerzésre. Legújabb szerzeményüket be is mutatták, méghozzá egy háztetőn. De Pásztor Anna már nagyon várja, hogy igazi koncerten is elénekelhesse.

Az énekesnő rendszeresen jelentkezik élő videókkal, hogy tartsa a lelket rajongóiban. Ezekben számára fontos témákról beszél, de megvillantotta már főzőtudását is - és természetesen a zenélés sem maradhat el. A bezártságot kihasználva új dalokon is dolgozott az Anna and the Barbies.

Ha egyszer ennek vége lesz című szerzeményüket akusztikus verzióban már be is mutatták, méghozzá egy háztetőn adták elő. Anna elmondta, készül a teljes verzió, de nem szerettek volna várni, nagyon kíváncsiak voltak a rajongók véleményére. A közönség pedig, ahogy az várható volt, imádta a dalt.