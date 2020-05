Meghan Markle, az elvált amerikai színésznő sokak utálatát kiváltotta, amikor összejött Harry herceggel. Azóta is kap hideget, meleget a médiától, most azonban kitervelt valamit, amivel tisztára moshatja a nevét. Meghan nagy fába fágta a fejszét, ugyanis életrajzi könyvet ír Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Rátalálni a szabadságra: Harry, Meghan és egy modern királyi család születése) címmel, amely augusztusban kerül a könyvespolcokra - írja a Daily Mail.