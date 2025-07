Katalin hercegné megmutatta: ez lesz a nyár legtrendibb kalapja – Szerezd be most

Ha visszautazunk 2022-be Wimbledonba, egy igazi trendteremtést láthatunk, hiszen Katalin hercegné egy sikkes, bézs szalmakalapot viselt, vastag fekete szalaggal, ami akkor még nagyon nem volt a benne a divat köztudatában. Tanulj te is a brit királyi család legsikkesebb hercegnéjétől.

Katalin hercegné kalapja az idei nyár slágere

Forrás: WireImage

Nyári kalap trend Katalin hercegnétől

Nyáron a fejfedése kritikusan fontos, nem is gondolnád, de pillanatok alatt leéghet a fejbőröd, ami nem csak kellemetlen, de veszélyes is. Védd a hajad és fejbőrödet az UV-sugárzástól és a hőtől! Azonban a fejfedés nem kell, hogy csak praktikus legyen, válassz egy divatos darabot, ami nemcsak a strandolásod elengedhetetlen kelléke lesz, de még az outfitedet is feldobják. Kövesd te is Katalin hercegné kifogástalan ízlését.

Katalin hercegné szalmakalapja

Forrás: WireImage

A nyári kalapok klasszikus típusa a fonott szalmakalapok, azonban van egy vékony határ az elegánsan sikkes és az ódivatú kalapok között. Ha te sem szeretnél mellé nyúlni idén nyáron, amikor fejfedőválasztásról van szó, akkor szerencséd van! Összegyűjtöttük a szezon legtrendibb kalapjait, amik nem csak egyedik, de minden strandos outfithez, bikinihez menni fognak.

Válassz a következő termékek közül, és nemcsak a hajad, hanem a gardróbot is köszönetet fog mondani!