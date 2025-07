Hatalmas fordulat Madeleine McCann ügyében: egy titokzatos nő döntése mindent felülírhat

Ahogy megírtuk, a nyomozók versenyt futnak az idővel, hogy olyan bizonyítékokat találhassanak, amelyekkel megvádolhatják Christian Brücknert. A Madeleine McCann-ügy első számú gyanúsítottja azonban nemrégiben névtelen segítséget kapott: egy darabig úgy tűnt, jótevőjének hála szeptemberben elhagyhatja a börtönt. Most kiderült, hogy támogatója egy nő, aki korábban az FBI-nak dolgozott, de mára meggondolta magát és szeretné visszakapni a pénzét. Azt állítja, nem tudott Brückner korábbi bűncselekményeiről, ha tudott volna, nem segítette volna a szabadulását.

Madeleine McCann ügye újabb fordulatot vehet

Madeleine McCann első számú vádlottja még nem szabadul

Christian Brückner, az elítélt német pedofil és nemi erőszaktevő továbbra is a brit Madeleine McCann 2007-es eltűnésének első számú gyanúsítottja – miközben új elméletek is napvilágot láttak – ám a hatóságok mindeddig nem tudtak vádat emelni ellene bizonyíték hiányában. Jelenleg Németországban tölti hétéves börtönbüntetését egy 2005-ben elkövetett nemi erőszakért, amelynek áldozata egy 72 éves amerikai nő volt. A bűncselekményt a portugál Praia da Luz üdülővárosban követte el – ugyanott, ahol Madeleine-t utoljára látták. Az ügyészek attól tartanak, hogy Brückner szeptemberi szabadulása megelőzheti az ügyében várható vádemelést. A nyomozást azonban új lendületet adhat, hogy egy eddig névtelenséget kérő volt rendőrtiszt – aki korábban a német szövetségi bűnügyi hivatalnál és az FBI-nál is dolgozott – visszavonta a Brückner számára befizetett bírság összegét. A nő 1300 fontot fizetett be, ezzel lehetővé téve a férfi idő előtti szabadon bocsátását. Később azonban azt állította, hogy „hibát” követett el, és most kéri, hogy utalják vissza neki az összeget. A tiszt, aki saját elmondása szerint nem volt tisztában Brückner korábbi büntetett előéletével – köztük okirat-hamisítással és testi sértéssel –, így nyilatkozott az ügyészeknek: „Szeretném érvényteleníteni a jogi tranzakciót, nem voltam tisztában ezekkel a bűncselekményekkel.” A The Sun brit lap információi szerint a kérelmet a hatóságok komolyan mérlegelik, és jogi lehetőségeket keresnek az összeg visszafizetésére.