Az, hogy a koronavírus emberek ezreinek változtatta meg gyökeresen az életét, mára már sajnos köztudott. A járvány okozta válság nem kíméli a szórakoztatóipar szereplőit sem. Ezt Jabin Peti, az Éden Hotel egykori döntőse is a saját bőrén tapasztalja. Peti a műsort követően DJ-ként, műsorvezetőként, zenei producerként dolgozott. A járvány kitörésével neki és fitneszedző menyasszonyának, Nikinek egyik napról a másikra minden bevételi forrása megszűnt. A fiatal lány a TV2 több sportvetélkedőjében is remekelt.

"Niki minden szempontból a tökéletes társ, ez most, a bajban is megmutatkozik. Az első napokban a döbbenettől szinte lebénultunk, ám a második héten egymásra néztünk és azt mondtuk: ez így nem mehet tovább! Tavaly nyitottunk Tihanyban egy bisztrót, amit szintén egyik napról a másikra be kellett zárnunk. Nekem elmaradtak a fellépések, Niki edzőtermi vendégei is elmaradoztak a járvány miatt, így tényleg bevétel nélkül maradtunk" – meséli Jabin Peti.

A fiatalok vészmegoldáson törték a fejüket és arra jutottak, a bejáratott vendégkört nem hagyják cserben: házhoz szállítják a bisztró ételeit! Az ötlet azonban hamarosan kinőtte magát. Borász barátaikkal karöltve létrehozták az első regionális vásárlóközösséget, helyi kistermelők, vállalkozók portékáival, amit Révfülöptől Balatonalmádiig házhoz is szállítanak.

"Éjszakai bagoly vagyok, engem nem zavar a koránkelés, hogy még sötétben indulok útnak, mert az ételszállítás mellett egy építkezés anyagbeszerzőjeként is dolgozom és a kivitelezők munkáját segítem. Nekem nem derogál a kétkezi munka, sőt!" – mondta nevetve Peti, aki tavaly ősszel kérte meg menyasszonya kezét és idén májusra tervezték az esküvőt, ám a koronavírus ezt is meghiúsította.

"A Nagy Napot sajnos el kellett halasztanunk, szomorúságot okozva ezzel a jelentős számú násznépnek is. Az egyetlen reményük az, hogy megígértük nekik, nem marad el a lagzi, csak későbbi időpontra tesszük!" – fejezte be a DJ.