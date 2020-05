A terhesség 13. hetét betöltve a várandósság átlép a második, majd a 28. hétben a harmadik trimeszterbe. Ekkorra az édesanya és a magzat is számos vizsgálaton túl van már, de a következő hetek is tartogatnak még bőven izgalmakat.

Az első trimeszter csupa nyugtalanság, csupa újdonság, ám a 13. hétre már minden kezd kicsit lecsillapodni: a kismama hozzászokik az új élethelyzethez, s már a vizsgálatokat sem érzi annyira soknak és ijesztőnek, mint az első hetekben.



A második trimeszter vizsgálatai, azaz a 13-27. hétAz első trimeszter végén vagy a második trimeszter elején, a 11-13. héten az anyuka egy belgyógyászati kontrollon vesz részt, ahol megmérik a vérnyomását és elvégzik az EKG-vizsgálatot is. Ebben az időszakban havonta egy alkalommal szokás találkozni a védőnővel, aki ellenőrzi a testsúlyt, a vérnyomást valamint tesztcsík segítségével a vizeletet, tapasztalatait pedig berögzíti a kiskönyvbe.

A 18-20. hét között kerül sor a második genetikai ultrahangra, ahol megvizsgálják a magzat növekedését, a belső szervek, a csontok, a szív fejlődését és a magzatvíz mennyiségét is. Újra megnézik a baba orrcsontját, amelyet összevetnek a 12. heti eredményekkel tovább pontosítva a Down-szindrómával kapcsolatos esélyeket.



Az ilyenkor végzett vér- és vizeletvizsgálat elsősorban a terhesség során szinte minden esetben fellépő vérszegénységre derít fényt, ennek mértéke határozza meg, hogy szükséges-e a kismamának valamilyen étrendkiegészítőt vagy gyógyszert szednie.



Szintén a második trimeszterben, a 24-26. hét között kell elmenni az ún. cukorterheléses vizsgálatra, ahol éhgyomorra és a meghatározott mennyiségű cukoroldat elfogyasztása után is vért vesznek a leendő édesanyától. Ez az ellenőrzés nagyon fontos, mert ennek alapján lehet megállapítani, hogy fennáll-e a terhességi cukorbetegség.



A harmadik trimeszter vizsgálatai, azaz a 28-40. hétA várandósság utolsó harmadában egyre többször kell meglátogatni a védőnőt, a terhesség vége fele már kéthetente.



A 30-32. héten ismét egy ultrahangvizsgálat vár a kismamára, ahol ellenőrzik a baba méreteit, vérkeringését, elhelyezkedését, a méhlepény működését, a magzatvíz mennyiségét és megbecsülik a születendő gyermek súlyát is.

Az harmadik trimeszterben egy utolsó laborvizsgálaton is részt kell venni, ahol vér- és vizeletvizsgálat történik. Ennek fontos része az esetleges anyai-magzati RH összeférhetetlenség kimutatása.



A 36. héttől hetente kell NST vizsgálatra járni, amely a 40. hetet követően – ha addig nem születik meg a baba - napi programmá válhat. Az NST, azaz a non-stress test a magzat mozgását valamint a méhösszehúzódásokat méri és rögzíti.



Szintén a 36. héten történik még egy hüvelyváladék vizsgálat is, amellyel a B csoportú Streptococcus jelenlétét ellenőrzik. Ha a teszt pozitív, akkor bakteriális fertőzés áll fenn, amelynek kezeléséhez antibiotikum szükséges.



A sok ellenőrzés, találkozó és vizsgálat bár fárasztó lehet az utolsó időszakban, de az édesanya és a baba egészségével kapcsolatos kockázatok mérséklése érdekében elengedhetetlenek. Senki ne hagyja ki őket!