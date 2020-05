A terhesgondozás mind a baba, mind a mama számára nagyon fontos, amelyben a családorvos, a nőgyógyász és a területileg illetékes védőnő is részt vesz. Az általuk végzett vizsgálatok nyomon követik a magzat fejlődését, valamint az édesanya egészségi állapotát a várandósság egész ideje alatt.



A terhesség megállapításaAz első trimeszter a terhesség 1-12. hetéig tartó időszak. Ennek a periódusnak általában a kezdő „vizsgálata" az otthoni terhességi teszt elvégzése a menstruáció elmaradását követően. A teszt a fejlődő méhlepény által termelt HCG hormont mutatja ki, ám mivel a HCG emelkedése nem csupán a baba érkezését jelezheti (méhen kívüli terhesség vagy petefészekciszta is okozhatja), így a várandósság valódi megállapítása a nőgyógyász feladata. Az első találkozás a nőgyógyásszal az 5-7. hétre esik, amely magában foglalja a hüvelyi ultrahangvizsgálatot, a terhesség tényének megállapítását és a várt szülés időpont-meghatározását is.

Találkozás a védőnővelEzt követően a nőgyógyászati lelettel fel kell keresni a területileg illetékes védőnőt, aki terhesgondozásba veszi a kismamát. Az első találkozás alkalmával számos kérdést tesz fel a védőnő a leendő anyukának: felveszi a család kórtörténetét, ő is kiszámolja a szülés időpontját, rákérdez az esetleges betegségekre, az egészségi kockázatok felderítése érdekében, magasságot, súlyt és vérnyomást mér. Ekkor kapja meg a leendő édesanya a terhességi kiskönyvét, amelybe bejegyzésre kerülnek a vizsgálatai és a különféle mérések eredményei is.



Vizsgálatok az első trimeszterbenA várandósság kezdetén az első komolyabb szűrés a laboratóriumi vizsgálat, amely vérvételből és vizeletmintából áll. Ekkor nézik meg a vérképet, a vércukorszintet, határozzák meg a vércsoportot, elvégzik az ellenanyag kimutatást, de Hepatitis B és szifilisz szűrést is végeznek.



Szintén az első trimeszterben kell fogászati ellenőrzésre menni, hiszen a terhesség a megváltozott hormonháztartás miatt, nagyban ronthat a fogak állapotán, így érdemes már a várandósság kezdetén megelőzni a bajt.

Az első trimeszter talán legfontosabb és leginkább várt vizsgálata a genetikai ultrahang, amely a 11-13. hét közé esik. Elvégzése kötelező és az állami szektorban ingyenes. Célja, hogy kimutassa a leggyakoribb genetikai eredetű eltéréseket (Down-szindróma). A genetikai ultrahangot ki lehet egészíteni önköltséges vérvétellel is, ez az úgynevezett kombináltteszt. Ilyenkor a két vizsgálat eredményét vetik össze, hogy minél nagyobb eséllyel lehessen kiszűrni az eltéréseket. Amennyiben a kombinált teszt indokolja vagy a családban előfordult fejlődési rendellenesség, úgy érdemes elvégeztetni az ún. integrált tesztet is, amely 2 vérvételt és az ultrahang vizsgálatot veszi alapul, így ez az egyik legmegbízhatóbb becslést tudja adni a kromoszómaeltérések terén.



Fontos, hogy amennyiben a kismama az államilag finanszírozott ellátást választja, úgy csak olyan helyen veheti igénybe a vizsgálatokat, ahova a háziorvosa beutalót tud adni.



A terhesség első trimesztere meglehetősen mozgalmas, tele örömmel, de egyben félelemmel is, hogy minden jól alakul-e. Ennek az időszaknak a vizsgálatai megnyugtatják az édesanyát, hogy minden rendben zajlik a terhesség kezdetén, a második és harmadik trimeszter ellenőrzései pedig biztosítják arról, hogy gyermeke a megfelelő módon és ütemben fejlődik.