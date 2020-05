Most kettő helyett kell enni!

Ugye ismerős a régi berögződés, amit olyan sokszor hallanak a terhes nők? És mennyire egyszerű is vállat vonva megenni egy újabb szelet süteményt erre a tanácsra hivatkozva? Pedig ez könnyelműség! Igaz, hogy az új élet növekedése többletenergiát igényel, de korántsem annyit, mint ahogyan azt a általában gondolják. Sokkal lényegesebb a minőségi élelmiszereket fogyasztása és leginkább azoké, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a baba egészséges fejlődéséhez. Mik ezek? Mutatjuk!



Zöldségek és gyümölcsökA legfontosabb, hogy a kismama igyekezzen a készételek és a mesterséges élelmiszerek helyet minél több friss illetve nyers (nyersen biztonságosan fogyasztható!) ételt fogyasztani. A napi menüben szerepeljen több adag zöldség és gyümölcs, ez tegye ki az étkezések egyharmadát. A tápanyagok és a vitaminok megőrzése érdekében alaposan megmosva, nyersen vagy rövid ideig párolva érdemes enni őket. A zöldségek és gyümölcsök A-, B- és C-vitaminban gazdagok, valamint vasat és élelmi rostokat is bőven tartalmaznak. Előbbiek a magzat megfelelő fejlődéséhez járulnak hozzá, a rostok pedig elősegítik az emésztést és megelőzik a kismamáknál gyakori székrekedést is.





FehérjékA terhesség alatt ajánlott némiképp növelni a fehérjebevitelt, ami nagyjából napi 2-3 adagnak felel meg. A fehérje a magzat agyának és izomzatának fejlődése szempontjából elengedhetetlen, s mivel az emberi szervezet a fehérjéket felépítő aminosavakat nem tudja előállítani, így ezeket mindenféleképpen külső forrásból kell pótolni. A cink, a vas és a B-vitaminok is a húsokból szívódnak fel a leghatékonyabban, így a legjobb élelmiszerek a fehérjék szempontjából a sovány húsok, a hal és a tojás valamint a belsőségek, mint például a máj - bár utóbbit csak mértékkel ajánlott fogyasztani a várandósság alatt, ugyanis magas A-vitamin tartalma miatt, túlzott bevitel esetén, magzatkárosító lehet. A nagytestű halak és a halkonzervek fogyasztását is maximum heti 2 alkalomra korlátozza, aki babát vár, mert húsukban higany halmozódhat fel, amely veszélyes lehet a születendő magzatra.

Szintén remek fehérjeforrás a lencse, az olajos magvak és a sajtok, főleg ha a kismama nem fogyaszt szívesen húst.



SzénhidrátokA szénhidrátok ugyancsak elengedhetetlenek a magzat megfelelő fejlődéséhez, fenntartják a vércukorszintet és energiával látják el a szervezetet, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szénhidrátokat fogyaszt a kismama. A fehér kenyér és a finomított lisztből készült termékek kerülendők, mert tele vannak felesleges kalóriákkal, hasznos anyagot viszont szinte egyáltalán nem tartalmaznak. Érdemes ezek helyett teljes kiölésű gabonából készült kenyeret, tésztát, barna rizst, cukrozatlan müzlit venni, de a kukorica, köles, zab is remek választás lehet. A burgonya sem tilos, de jobb, ha hetente csak 2-3 alkalommal kerül az asztalra.



Tej és tejtermékekA tejek, sajtok, joghurtot és egyéb tejtermékek amellett, hogy A-, B-vitamint valamint fehérjét is tartalmaznak fontosak a kalciumbevitel szempontjából is. A terhesség ideje alatt a szervezetnek nagyjából napi 1200 mg-ra növekszik a kalciumigénye, amely elengedhetetlen a baba csontjainak és fogainak egészséges fejlődéséhez. Ez a mennyiség 2-3 adag tejtermék fogyasztásával már biztosítható, ami lehet tej, sajt, joghurt, túró, kefir, s bár a tejszín és a vaj is tartalmaz kalciumot, ezeket érdemesebb kerülni magas zsírtartalmuk miatt.



Zsírok és olajokA zsírok nagyban befolyásolják a bőr és a haj egészségét valamint a szervezet energiaszintjét, így a terhesség alatt épp úgy szükséges alkotóelemei az étkezésnek, mint egyébként. A test megfelelő működéséhez azonban meglehetősen kevés zsírra van szükség, ezt a mennyiséget pedig bőségesen fedezi a kismama a hús-, tej- és tojásfogyasztással, így plusz bevitelre nincsen szükség. Ebből kifolyólag jobb kerülni a bő olajban sült fogásokat és érdemes inkább a párolást, a főzést valamint a sütőzacskó használatát alkalmazni az ételek elkészítése során.

A várandósság ideje alatt hatalmas felelősség nehezedik minden szempontból a kismamára, s ez az étkezés terén is nagyon igaz, hiszen egyedül tőle függ, hogy a benne fejlődő új élet milyen alapokat kap, miből építkezhet növekedése során. Ennek ellenére a terhesség 9 hónapja alatt nem szükséges aszkétaként élnie annak, aki babát vár, de érdemes kicsit nagyobb odafigyeléssel megválogatni, hogy mi kerül a tányérra.