Ahogy azt korábban megírtuk, Barta Sylvia is megfertőződött a koronavírussal. A csinos időjós heteken keresztül küzdött a betegséggel, amely az alakján is meglátszik, ugyanis rettentően sokat fogyott. Szerencsére Sylvia azóta már meggyógyult, az örömhírről pedig a követőit is tájékoztatta.

Most pedig újabb örömhírről posztolt, ugyanis végre visszatérhetett a munkájához is. A Mokkában jelentkezett be egy kis időjárásjelentéssel egyenesen a Normafáról:

"Hosszú karantén utáni első munkanapunk... Lady kutyával és a Tv2 stábjával a Mokka című műsorban kezdtük a napot. Este folyt.köv. Köszönjük Holp Rebeka, Dobrányi Péter és Szomolányi Bence" - írja az Instagram oldalán.