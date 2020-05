Jolly a rajongói nagy örömére már vissza is tért a színpadra.

Sem a színészek, sem az előadóművészek nincsenek most könnyű helyzetben, hiszen nekik kell a legtöbbet várniuk arra, hogy újból munkába álhassanak. Mert bár a kijárási korlátozást országszerte feloldották, augusztus 15-ig biztosan nem állhatnak színpadra. Persze többen is vannak, akik találtak alternatív megoldást erre az átmeneti időszakra, így tett például Tarcsi Zoltán Jolly is.

A híres zenész esküvőkön és egyéb családi rendezvényeken lép fel, hiszen azok 200 fő alatti összejövetelek, amelyeken hivatalosan is meg lehet jelenni. Ezeket a bulikat élőben közvetíti a közösségi oldalán, hogy az otthon lévő rajongói is kaphassanak egy kis ízelítőt a koncerthangulatból.