Újabb sztárpár adja be a válópert, úgy néz ki, Megan Fox és Brian Austin Green házassága nem élte túl a karantént. A színész maga jelentette be a szakítást.

Néhány éve már majdnem elvált a sztárpár, ám akkor érkezett épp a harmadik babájuk, így úgy döntöttek, együtt maradnak. Az utóbbi időben azonban több jele is volt annak, hogy azóta sem sikerült megoldaniuk a problémáikat. Például a Brian érdekes Instagram-posztja, melyben úgy fogalmazott: „A pillangók unatkoznak, ha túl sokáig ülnek egy virágon, úgy érzik megfulladnak. A világ hatalmas, ők pedig látni akarják."Megant pedig egy másik férfival, az amerikai rapperrel, Machine Gun Kellyvel látták együtt.

Mostanra viszont már biztos, hogy a pár a válás mellett döntött, ezt maga Brian közölte podcastjában – írta a Just Jared. Sőt kiderült, ez már 2019-ben is majdnem megtörtént. Ennek ellenére mindig is szeretni fogja a színésznőt, ahogy fogalmaz, és közös nyaralásokat is terveznek a gyerekek miatt.