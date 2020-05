Rubint Rékáról tudni lehet, hogy a legfontosabb dolgok számára az életben a családja és a sport. A kijárási korlátozás alatt is folyamatosan edzett és online mozgatta meg követőit is. Tornáit imádják szerte az országban, pedig nem könnyűek, saját bevallása szerint ő is kidől gyakran egy-egy komolyabb edzés után.

Schobert Norbi és Réka legutóbb egy fürdőruhás szelfit posztoltak az Instagram-oldalukra, ahol szemmel látható a boldogságuk, Réka tökéletes idomai pedig irigylésre méltók.