Pachmann Péter remekül ért a főzéshez, a karantén alatt pedig még több ideje volt ennek a szenvedélyének szentelni az idejét. A bezártság alatt olyan ételkülönlegességeket alkotott, amelyek egy szakácskönyvben is simán megállnák a helyüket.



„A főzés nem újkeletű szenvedélyem, régóta főzök, de az igaz, hogy csak mostanában kezdtem el megosztani a Facebookon, hogy mi készült a konyhámban. Évekkel ezelőtt még egy főzőtanfolyamot is elvégeztem. Néhány ismerősöm megjegyezte, hogy igazán vállalhatnék házhozszállítást is, de én ezt csak a saját magam szórakoztatására csinálom" – mesélte Péter a Ripost-nak.