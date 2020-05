Ahogy azt korábban megírtuk, Szilágyi István nemrég tragikus körülmények között életét vesztette, a saját fia végzett vele. Péter kalapácsütést mért édesapja fejére egy veszekedés közepette. Özvegye, Jolika néni a közel múltban terhelő vallomást tett a fia ellen, akire állítása szerint nem haragszik.

"Péter kedves fiú, de gyenge az idegrendszere. Azon a napon is bekattant, nem lehet ezt másképp kifejezni. Sokat gondolok arra, hogy miképp jutottunk idáig? Hogy meg lehetett volna előzni a bajt? Nem tudom. A fiamnak sok gondolat kavargott a fejében, zavart volt, és elborult az agya aznap. Borzasztóan sajnálom Pistát" - mesélte a Borsnak.

Azt is elmondta, szerinte Péter a nagyapjától örökölte az agresszióra való hajlamot:

"1946-ban Ózd mellett éltünk. Az apám öngyilkos lett, amikor én pici gyerek, mindössze négyéves voltam. Ő is hajlamos volt az erőszakra, de ezt csak elmesélésből tudom. Nem emlékszem rá. Kerestem a sírját, amikor már felnőtt voltam, de nem találtam meg soha. Csak egy régi fotóm van apámról."

Azt is elmondta, hogy a jelenlegi otthonában szeretne tovább élni, mert szereti a környéket és a szomszédokat is. Jolika azt mondta, hogy hiába vonja el a bank a nyugdíja felét, a férje után lapott özvegyi nyugdíjjal kiegészítve már meg tud élni egyedül is.