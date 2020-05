Nemrég írtunk az ország Zentéjének rohamos fejlődéséről. A kisfiú tud már térdelni és biciklizni, nemrég pedig egyedül is elindult. Zente anyukája most újabb jóhírrel rukkolt elő közösségi oldalán.

A kis Zente édesanyja, Tóth Krisztina rendszeresen beszámol kisfia állapotáról, és arról, hogy halad Zente gyógyulása a Zolgensma génterápia óta. A büszke anyuka most megmutatta kisfia segítőjét is, ami nem más, mint egy Tommy Run nevű gurulós szerkezet.

"Zentének az a célkitűzés, hogy naponta 2x 1 órát álljon. A fokozatosság elvét betartva egy hónap alatt 1x50 percig jutottunk el. Rendeltünk neki egy olyan kis szerkezetet amivel akkor is tud haladni amikor áll (Tommy Run)... Most pedig néhány szót az eszközről ami nagyon sok sma gyermek életét teszi szebbé: segítségével állva is repül az idő, szó szerint! Észre sem veszi Zente, hogy állnia kell! Gurul fel-alá, és élvezi, hogy van előtte egy kis tálca amire mindenfélét rá tehet és viheti magával. Először látszott az arcán, hogy kicsit megszeppent az új helyzettől illetve a méretétől, de ez kB. 10 másodpercig tartott. Aztán el is kezdte kitapasztalni, hogy befér-e a fürdő /gyerekszoba ajtaján, illetve, hogy ezzel is tud-e forgolódni mindenhol ahol a kerekesszékkel is szokott. Jelentem tud!

-írta az anyuka a posztban, ahol arról is szót ejtett, mivel telnek a mindennapjaik.