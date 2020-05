Geszti Péter arról is híres, hogy ami a szívén, az a száján - legyen szó magánéletről vagy karrierről. Nemrég például arról beszélt, mi volt a baj a Gryllus Dorkával való házasságával. Hiszen hiába szerették egymást, a kapcsolat nem működött.

Most pedig egy másik téma kapcsán mondta el Péter, hogy szerinte mi a baj. Közösségi oldalára közzétett posztjában a koronavírus, a Föld állapota, a rohanó, pazarló élet és a kílmaváltozás áll:

"Kedves Emberek!

Volt két hónapunk arra, hogy gondolkodjunk, míg a mókuskerék állt. Az volt a "normális", hogy tekertük. Eszetlenül. Szüntelenül. Kegyetlenül. Én nem szeretném úgy folytatni. Ha az volt a "normális", én nem pörgetném tovább. Nem úgy, és nem annyira. Ezért csatlakoztam ahhoz kezdeményezéshez, amiről alább olvashattok. A járvány csak egy szimptóma. Miképpen a fogyatkozó jégtábla is az a jegesmedve család alatt. Ma a jegesmedvék fulladnak bele a "normálisba", holnap mi, emberek. Kedvesek és kedvetlenek.

Ideje változtatni a szokásainkon, és nyomni egy féket, hogy az legyen a normális. Hogy a felelős legyen az új normális. A tudatos legyen az új menő. A zöld az új energia. A NOÉ című dalom is annak szellemében született, hogy egyre gyakrabban éreztem és érzem most is nyomasztónak a klímaváltozás jelenvalóságát, és aggasztónak tartom a jövőt. Nehéz erről úgy írni, hogy ne másszunk bele nyakig a pátoszba. Úgyhogy csak ennyi: nagy szavak helyett kis tettek kellenek."