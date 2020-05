Nagy-Kálózy Eszter nem sűrűn beszél a magánéletéről, ám most kivételt tett. Őszintén mesélt Rudolf Péterrel való 30 éves házasságáról.

A színésznő és Rudolf Péter harminc éve házasok, ráadásul többször is együtt dolgoztak. Mégis hogy kapcsolják össze a munkát a magánélettel? Vagy éppenséggel miképp különítik el?

„Vannak olyan helyzetek, amikor a színház kikapcsolódik az ember agyában, mert fontos, ami otthon történik. Amikor hazaérünk a három gyerekhez, akkor nyilván a családi feladatok kerülnek előtérbe. De nagyon nehéz meghúzni a vonalat a színház és a magánélet között, és talán nem is kell. Egy alkotó ember mindig alkot, akkor is, ha nincs színpadon" - árulta el a Nagy-Kálózy Eszter a Best magazinnak.

A Kossuth - és Jászai Mari-díjas színésznő hozzátette, hogy nagyon szeret férjével dolgozni, soha sem teher.