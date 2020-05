Katalin és Vilmos mindig is népes családról álmodott, nos ez meg is adatott nekik, hiszen már három gyerekük van. A herceg korábbi nyilatkozataiban már célzott arra, hogy a családjukat nem tervezik tovább bővíteni. Most azonban mégis azt suttogják, elképzelhető, hogy Katalin terhes.

A család még a járvány kezdetén elhagyta Londont, és Anmer Hall-i otthonukba vonult, a pár így nem mutatkozik a nyilvánosság előtt, online végzik el a teendőiket.

Az Express magazin szerint azonban ennek az is lehet az oka, hogy negyedik babájukat várják. Sajnos ha ez igaz is, egyhamar valószínűleg nem fogják bejelenteni.

Az biztos, hogy Katalin március elején még nem lehetett állapotos, mivel akkor Írországban a fotósok előtt ivott meg egy jókora korsó sört. Így tehát egyelőre mindenki csak találgat.