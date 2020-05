Rendőrök jelentek meg csütörtök este Wossala Rozina éttermének buliján. A hatalmas tömeg miatt a járőrök igyekeztek figyelmeztetni az embereket, hogy tartsák be a másfél méter távolságot.

A belvárosi étterem a terasznyitót egy szülinapi bulival egybekötve szerették volna megtartani, amit a szórakozóhely közösségi oldalán jelentettek be. Több mint ezren jeleztek vissza, így már az első pillanattól egyértelmű volt: nem fog elférni ennyi ember. A zsúfolt helyszínen később megjelentek a járőrök, akik finoman jelezték az embereknek, hogy tartsák be a másfél méteres távolságot - írja a Blikk.

Rozina aggódott a rengeteg ember miatt és érezte, hogy nem ússzák meg figyelmeztetés nélkül. Ám örül, hogy nagyobb balhé nem lett belőle.

" Be kell vallanom, amikor meghirdettük az eseményt és elindult a visszaigazolás, megijedtem egy kicsit. Tartottam attól, ha tényleg eljön az a több száz ember, akkor mi lesz, féltem, nehogy oszlatás legyen. Érthető, hogy mindenki örül, hogy két hónap karantén után kiszabadulhat, hihetetlen öröm a csapat számára is, hogy újra láthattuk a vendégeinket és pont az ötödik születésnapunk előtt meg is nyithattunk " - árulta el az étteremtulajdonos.