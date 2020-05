A 31 éves énekesnő, Lizzo már sokkolt cérnabikiniben , most pedig megmutattta, miként is képzeli el a 2020-as év nyári bikini szettjét.

A koronavírus-járvány világméretű hatása még nyáron is tartani fog, bár már szinte minden országban sor került a korlátozások feloldására vagy enyhítésére. Sokan viccelődtek már korábban is azzal, hogy idén maszkban fogunk barnulni, de Lizzo ezt komolyan is vette, sőt, még rátett egy lapáttal: bikinijéhez kesztyű is tartozik.