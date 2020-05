A lakásunk, az irodák, munkahelyek fertőtlenítése most, a koronavírus-járvány idején hangsúlyosabb, mint valaha. Az ózont már régóta használják fertőtlenítésre az iparban, fogászatban, de most már az otthonunkat is fertőtleníthetjük az erre a cèlra kifejlesztett ózongenerátorokkal. Az ózonos fertőtlenítés nagyon hatásos, hiszen nem csak a levegőt, de a szőnyeg vagy más textília szálait, vagy éppen a padló rostjait is fertőtleníti. Használatakor viszont semmilyen élőlénynek, növénynek nem szabad a helységben lenni. A TV2 Több mint testŐr videójából most erről többet is megtudhatsz.