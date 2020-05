Jason Derulo sok sztárhoz hasonlóan TikTok lázban ég, szorgosan pakolja ki videóit. Most is egy meglehetősen menő kisfilmet posztolt.

Az énekes igyekszik a TikTok legújabb trendjeinek megfelelni, ám nem mindig sikerül neki: legutóbb a fogai bánták. Most pedig megmutatta tökéletes testét, és nemis akárhogyan: elkészítette a Wipe It Down kihívás valaha látott legütősebb verzióját.

íme a videó: