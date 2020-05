A történelem ismétli önmagát, legalábbis ha Lili és Cole szerelmi életéről van szó. A sztárpár ugyanis egyszer már szakított egymással, majdnem egy évvel ezelőtt, 2019 júliusában. Akkor azt mondták, igyekezni fognak baráti viszonyban maradni a kapcsolat után is - nos, ez olyan jól sikerült, hogy újból egymásra találtak. Ám valószínűleg valami komolyabb probléma lehetett köztük, ami már egy évvel ezelőtt, és most is felütötte a fejét.

Már régóta arról pletykálnak, hogy a Riverdale sztárjai szakítottak, sőt, a kollégáiknak is voltak olyan elszólásaik, amelyek erre utaltak. Bizonyos hírek szerint Cole félrelépett, ám ezt egyikük sem erősítette meg. Most azonban össze kell szedni magukat, hiszen vár rájuk a Riverdale következő évada - írja a PageSix.