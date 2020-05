A magyar focista 2016 óta az Egyesült Arab Emírségekben rúgja a bőrt. Ám most csapata, az al-Ain közölte, nem várják vissza Dzsudzsák Balázst a karantén után.

Május 6. óta otthon van a járvány miatt Dzsudzsák Balázs, úgy tűnik, nem is térhet vissza a csapatába. Az al-Ain ugyanis közleményt adott ki arról, hogy nem hosszabbít idegenlégiósaival – írják a Top360 nevű oldalon. A magyar focistának június 30-án lejár a szerződése, ez pedig azt jelenti, hogy Dzsudzsák Balázsnak is új csapatot kell keresnie.

A sportoló idén februárban került az al-Ain-hez, de már 2016 óta az Egyesült Arab Emírségekben játszik, az al-Vahda és az al-Ittihad csapatba szerződött le korábban. A napokban azt rebesgették, három ottani élvonalbeli klub is érdeklődik iránta.

A hazai csapatok közül egyedül a Ferencváros jelezte, hogy nem szándékozik együttműködni a focistával, úgy tűnik, Dzsudzsák tehát nem marad itthon, ezt ő maga is megerősítette az nso.hu-nak:

„Június elején visszatérek Dubaiba, ott is két hétre be kell zárkóznom a négy fal közé. Az edzések június végén kezdődnek."