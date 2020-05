Szorcsik Viki nemrég egy elképesztően szexi fotóval robbantotta fel a netet - nem csoda, hogy új kedvese is rajong érte, hiszen a szőke színésznő nagyon jó formában van. Viki és a kedvese fél éve alkotnak egy párt, és most az is kiderült, hogy ismerkedtek meg.

Viki éppen Kínába tartott, amikor a repülőn belebotlott a jóképű úriemberbe. Annyira hamar egymásra találtak, hogy Pekingbe már együtt érkeztek, és azóta is együtt vannak. A sztár most boldogabb, mint valaha, a fotóin is látszik, hogy csak úgy ragyog: