Gregor Bernadett közel az ötödik X-hez, két gyermek után is bombasztikus formában van. A színésznő elárulta, mi a titka.

A Jászai Mari-díjas színésznő saját elmondása szerint nem tartozik az önsanyargató sztárok közé: a művi kezelések helyett a vitamin-komplexekre, ásványi anyagokra és aminosavakra, valamint fűszer- és gyógynövényeket tartalmazó, az egészséges súlycsökkentést segítő termékekre esküszik, ha az alakjáról és a szépségéről van szó -írja a Blikk.

A színésznő azt mondja, szerencsés alkata van, de mindig tett is azért, hogy ez így maradjon.

" Időnként, ha be is iktattam néha egy-egy „csaló napot", azért mozogtam és persze ott van az Újszínház színpada, ami formában tart..."

"Az idő múlásával megbékéltem, mindig büszkén vállaltam a koromat és hogy bizony ezért évről évre mindig egy picit többet kell tenni. Nem lehet hetente átszabni a ruháimat a színpadon, viszont nem szeretnék lemondani ezért néhány finom falatról sem."