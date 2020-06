Keleti Andi 51 éves lett, ám ez nem látszik rajta. Bomba formában van, amit fogyásának köszönhet.

"Táncosként mindig is nagyon odafigyeltem magamra, a tánciskolai munka fizikailag intenzív, de odafigyelek az étkezésemre is. Az elmúlt évünk azonban elég sűrűre sikerült, elengedtem magam, lépni kellett. Sok buli és ünneplés volt, egy hónapig ültük az 50. születésnapomat, utána következett egy szintén kerek házassági évforduló, amikor újra belehúztunk. A lányom 18 éves lett, megint buliztunk, majd a barátnőmékhez utaztunk el Brüsszelbe, akik jól tudják, mennyire szeretek sütni-főzni és enni, így ott is szépen eszegettünk. Szilveszterkor azonban megfogadtam, hogy valahogy vissza kell fordítani ezt a folyamatot" - mesélte Andi, aki egy gyógynövényes kúrának köszönheti formás alakját, írta meg a femcafe.hu.